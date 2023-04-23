Результаты Псковского марафона «Мехуборка» 2023

23 апреля во Пскове состоялся марафон «Мехуборка».

Для участия были доступны дистанции на 1 км, 5 км, 10,5 км, 21,1 км, и 42,2 км. Забег прошел по историческому центру города по ровному асфальтовому покрытию.

В забеге приняло участие около 1000 человек из 30 регионов России.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Сергей Соляник – 2:53

2. Дмитрий Шейбак – 3:21

3. Назар Калинин – 3:25

5 км, мужчины

1. Михаил Игушкин – 16:17

2. Олег Муров – 16:30

3. Андрей Дымов – 17:51

5 км, женщины

1. Алиса Кубышкина – 19:47

2. Татьяна Ермакова – 20:49

3. Алина Епифанова – 21:14

10,5 км, мужчины

1. Николай Ляликов – 35:11

2. Эдуард Солнцев – 37:00

3. Юрий Скепка – 39:00

10,5 км, женщины

1. Елизавета Николаева – 40:18

2. Арина Сухарева – 44:59

3. Ольга Пархимович – 45:57

21,1 км, мужчины

1. Сергей Макаревич – 1:11:45

2. Илья Темченко – 1:17:46

3. Юрий Виноградов – 1:20:39

21,1 км, женщины

1. Валентина Ермолаева – 1:25:15

2. Елена Скоблина – 1:26:57

3. Анастасия Захарова – 1:30:34

42,2 км, мужчины

1. Алексей Патраков – 2:27:45

2. Виталий Логинов – 2:29:15

3. Леонид Зыков – 2:34:06

42,2 км, женщины

1. Антонина Юшина – 2:51:34

2. Анна Ковалева – 3:01:20

3. Оксана Ахмедова – 3:03:48

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.