Результаты Псковского марафона «Мехуборка» 2023
23 апреля во Пскове состоялся марафон «Мехуборка».
Для участия были доступны дистанции на 1 км, 5 км, 10,5 км, 21,1 км, и 42,2 км. Забег прошел по историческому центру города по ровному асфальтовому покрытию.
В забеге приняло участие около 1000 человек из 30 регионов России.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Сергей Соляник – 2:53
2. Дмитрий Шейбак – 3:21
3. Назар Калинин – 3:25
5 км, мужчины
1. Михаил Игушкин – 16:17
2. Олег Муров – 16:30
3. Андрей Дымов – 17:51
5 км, женщины
1. Алиса Кубышкина – 19:47
2. Татьяна Ермакова – 20:49
3. Алина Епифанова – 21:14
10,5 км, мужчины
1. Николай Ляликов – 35:11
2. Эдуард Солнцев – 37:00
3. Юрий Скепка – 39:00
10,5 км, женщины
1. Елизавета Николаева – 40:18
2. Арина Сухарева – 44:59
3. Ольга Пархимович – 45:57
21,1 км, мужчины
1. Сергей Макаревич – 1:11:45
2. Илья Темченко – 1:17:46
3. Юрий Виноградов – 1:20:39
21,1 км, женщины
1. Валентина Ермолаева – 1:25:15
2. Елена Скоблина – 1:26:57
3. Анастасия Захарова – 1:30:34
42,2 км, мужчины
1. Алексей Патраков – 2:27:45
2. Виталий Логинов – 2:29:15
3. Леонид Зыков – 2:34:06
42,2 км, женщины
1. Антонина Юшина – 2:51:34
2. Анна Ковалева – 3:01:20
3. Оксана Ахмедова – 3:03:48
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.
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