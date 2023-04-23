Результаты забега Zombie Trail 2023
В воскресенье 23 апреля в Токсово (поселок в Ленинградской области) в пятый раз прошел костюмированный забег по пересеченной местности Zombie Trail.
Основная дистанция забега – 6,6 км. Также были детские старты на 3 км. Трасса маршрута – лесной массив с природными препятствиями. Трейл прошел в формате иммерсивного шоу – на дистанции в неожиданных местах появлялись зомби и мешали бегунам добираться до финиша.
Результаты победителей:
6,6 км, мужчины
1. Антон Макаров – 30:10
2. Алексей Тулкин – 32:46
3. Евгений Полежаев – 33:40
6,6 км, женщины
1. Анастасия Разинкина – 36:43
2. Ольга Смирнова – 39:35
3. Екатерина Абдуллина – 39:38
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забега появятся позже в социальных сетях мероприятия и на сайте организаторов.
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