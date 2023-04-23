Результаты забега Zombie Trail 2023

В воскресенье 23 апреля в Токсово (поселок в Ленинградской области) в пятый раз прошел костюмированный забег по пересеченной местности Zombie Trail.

Основная дистанция забега – 6,6 км. Также были детские старты на 3 км. Трасса маршрута – лесной массив с природными препятствиями. Трейл прошел в формате иммерсивного шоу – на дистанции в неожиданных местах появлялись зомби и мешали бегунам добираться до финиша.

Результаты победителей:

6,6 км, мужчины

1. Антон Макаров – 30:10

2. Алексей Тулкин – 32:46

3. Евгений Полежаев – 33:40

6,6 км, женщины

1. Анастасия Разинкина – 36:43

2. Ольга Смирнова – 39:35

3. Екатерина Абдуллина – 39:38

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забега появятся позже в социальных сетях мероприятия и на сайте организаторов.