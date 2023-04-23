Результаты II этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023
В воскресенье 23 апреля состоялся II этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу.
Для участия были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил по дорожкам парка Интернационалистов в Санкт-Петербурге.
Результаты призеров:
5 км, мужчины
1. Сергей Алпатов – 15:24
2. Константин Вершинин – 15:42
3. Михаил Подлесных – 16:02
5 км, женщины
1. Елена Самарина – 18:35
2. Полина Кондрашова – 18:58
3. Ольга Рагозина – 19:31
10 км, мужчины
1. Алексей Харитонов – 31:47
2. Владимир Смирнов – 32:56
3. Сергей Колесов – 33:24
10 км, женщины
1. Мария Бабич – 38:25
2. Оксана Шубина – 39:54
3. Наталия Волкова – 40:23
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале соревнований.
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