Результаты II этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023

В воскресенье 23 апреля состоялся II этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу.

Для участия были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил по дорожкам парка Интернационалистов в Санкт-Петербурге.

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Сергей Алпатов – 15:24

2. Константин Вершинин – 15:42

3. Михаил Подлесных – 16:02

5 км, женщины

1. Елена Самарина – 18:35

2. Полина Кондрашова – 18:58

3. Ольга Рагозина – 19:31

10 км, мужчины

1. Алексей Харитонов – 31:47

2. Владимир Смирнов – 32:56

3. Сергей Колесов – 33:24

10 км, женщины

1. Мария Бабич – 38:25

2. Оксана Шубина – 39:54

3. Наталия Волкова – 40:23

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале соревнований.