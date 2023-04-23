Результаты II этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023

Теги Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

В воскресенье 23 апреля состоялся II этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу. 

Для участия были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил по дорожкам парка Интернационалистов в Санкт-Петербурге. 

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Сергей Алпатов – 15:24

2. Константин Вершинин – 15:42

3. Михаил Подлесных – 16:02

5 км, женщины

1. Елена Самарина – 18:35

2. Полина Кондрашова – 18:58

3. Ольга Рагозина – 19:31

10 км, мужчины

1. Алексей Харитонов – 31:47

2. Владимир Смирнов – 32:56

3. Сергей Колесов – 33:24

10 км, женщины

1. Мария Бабич – 38:25

2. Оксана Шубина – 39:54

3. Наталия Волкова – 40:23

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале соревнований.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий