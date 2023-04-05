Открылась регистрация на второй этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Соревнования пройдут 23 апреля

На сайте Russia Running открылась регистрация на второй этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Он пройдет 23 апреля в парке Интернационалистов.

Для регистрации доступны две дистанции: 5 км и 10 км. Участие в забеге бесплатное, количество мест ограничено.

Ознакомиться с маршрутом и узнать дополнительную информацию можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале Кубка.