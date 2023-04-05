Открылась регистрация на второй этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Соревнования пройдут 23 апреля

Теги Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

На сайте Russia Running открылась регистрация на второй этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Он пройдет 23 апреля в парке Интернационалистов. 

Для регистрации доступны две дистанции: 5 км и 10 км. Участие в забеге бесплатное, количество мест ограничено. 

Ознакомиться с маршрутом и узнать дополнительную информацию можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале Кубка

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