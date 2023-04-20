В Лужниках состоятся соревнования «Лига триатлона ФТР & IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI». Они пройдут 21-22 апреля

21-22 апреля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в третий раз состоятся соревнования по триатлону на дистанции 1/8 – «Лига триатлона ФТР & IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI».

В пятницу 21 апреля пройдет женский забег на 5 км IRONLADY и детский старт STARKIDS. В субботу 22 апреля состоится гонка на триатлонной дистанции 1/8: плавательный этап на 380 м, велогонка на 20,5 км и забег на 5 км.

Плавательный этап пройдет в новом современном аквакомплексе «Лужники», маршрут велогонки проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а беговой этап пройдет только по Лужнецкой набережной.

В рамках спортивного фестиваля во второй раз состоятся соревнования для юниоров – акватлон «Лига триатлона. ДЕТИ & JUNIORSTAR MOSCOW LUZHNIKI 2023». Участие в них смогут принять юные атлеты от 7 до 16 лет. В плавательном этапе спортсмены преодолеют дистанции от 50 м до 380 м, а в беговом – от 600 м до 3000 м. Дистанции зависят от возрастных групп.

Узнать дополнительную информацию о соревнованиях можно на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями можно в социальных сетях организаторов и в Telegram-канале.