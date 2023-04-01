Открыт набор волонтеров на Казанский марафон. Забег пройдет 27-28 мая
Организаторы Казанского марафона TIMERMAN набирают команду волонтеров.
Стать частью волонтерского движения Time Helpers может любой житель Казани от 16 лет. Иногородние совершеннолетние помощники могут подать заявку, если самостоятельно решат вопрос с жильем на даты проведения марафона – 27-28 мая.
Волонтеры будут помогать на следующих позициях: спортивная выставка, навигация, точки питания и освежения, протокол награждения, вип-протокол, медиа, штаб волонтеров, наградная группа, регистрация.
Подать заявку можно через Google-форму. Узнать дополнительную информацию можно на сайте движения Time Helpers. Следить за обновлениями можно в социальных сетях.
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