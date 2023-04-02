Результаты 49-го Мурманского лыжного марафона. Среди победителей – Спицов и Кулешова
В эти выходные в Мурманске состоялся 49-й Мурманский лыжный марафон.
В субботу 1 апреля прошли соревнования на дистанциях 25 км и 50 км свободным стилем. В воскресенье 2 апреля состоялись заезды на эти же дистанции, но классическим стилем. На старт вместе с любителями лыжных гонок вышли профессиональные спортсмены и олимпийские чемпионы Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Якимушкин, Алексей Петухов, Анастасия Кулешова и другие.
Результаты победителей:
25 км, мужчины, свободный стиль
1. Сергей Волков – 1:08:49
2. Артем Холод – 1:09:13
3. Александр Поздеев – 1:09:22
25 км, женщины, свободный стиль
1. Елизавета Пинчук – 1:20:03
2. Дарья Веденина – 1:20:36
3. Ирина Назарова – 1:24:52
50 км, мужчины, свободный стиль
1. Денис Спицов – 2:16:56
2. Иван Якимушкин – 2:16:56
3. Алексей Шемякин – 2:17:32
50 км, женщины, свободный стиль
1. Анастасия Кулешова – 2:33:25
2. Анастасия Прокофьева – 2:36:01
3. Анна Королёва – 2:37:09
25 км, мужчины, классический стиль
1. Арсений Поздеев – 1:12:24
2. Дмитрий Баграшов – 1:14:14
3. Михаил Морозов – 1:15:21
25 км, женщины, классический стиль
1. Анна Мачехина – 1:21:20
2. Кристина Харитончик – 1:27:13
3. Наталья Есипова – 1:27:40
50 км, мужчины, классический стиль
1. Алексей Шемякин – 2:28:22
2. Ермил Вокуев – 2:29:38
3. Александр Гребенько – 2:33:45
50 км, женщины, классический стиль
1. Ольга Царева – 2:53:39
2. Дарья Канева – 2:59:15
3. Милена Габушева – 2:59:40
Всего марафоне приняли участие 1389 лыжников. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с марафона можно найти в социальных сетях организаторов.
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