Результаты 49-го Мурманского лыжного марафона. Среди победителей – Спицов и Кулешова

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В эти выходные в Мурманске состоялся 49-й Мурманский лыжный марафон. 

В субботу 1 апреля прошли соревнования на дистанциях 25 км и 50 км свободным стилем. В воскресенье 2 апреля состоялись заезды на эти же дистанции, но классическим стилем. На старт вместе с любителями лыжных гонок вышли профессиональные спортсмены и олимпийские чемпионы Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Якимушкин, Алексей Петухов, Анастасия Кулешова и другие. 

Результаты победителей:

25 км, мужчины, свободный стиль

1. Сергей Волков – 1:08:49

2. Артем Холод – 1:09:13

3. Александр Поздеев – 1:09:22

25 км, женщины, свободный стиль

1. Елизавета Пинчук – 1:20:03

2. Дарья Веденина – 1:20:36

3. Ирина Назарова – 1:24:52

50 км, мужчины, свободный стиль

1. Денис Спицов – 2:16:56

2. Иван Якимушкин – 2:16:56

3. Алексей Шемякин – 2:17:32

50 км, женщины, свободный стиль

1. Анастасия Кулешова – 2:33:25

2. Анастасия Прокофьева – 2:36:01

3. Анна Королёва – 2:37:09

25 км, мужчины, классический стиль

1. Арсений Поздеев – 1:12:24

2. Дмитрий Баграшов – 1:14:14

3. Михаил Морозов – 1:15:21

25 км, женщины, классический стиль

1. Анна Мачехина – 1:21:20

2. Кристина Харитончик – 1:27:13

3. Наталья Есипова – 1:27:40

50 км, мужчины, классический стиль

1. Алексей Шемякин – 2:28:22

2. Ермил Вокуев – 2:29:38

3. Александр Гребенько – 2:33:45

50 км, женщины, классический стиль

1. Ольга Царева – 2:53:39

2. Дарья Канева – 2:59:15

3. Милена Габушева – 2:59:40

Всего марафоне приняли участие 1389 лыжников. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с марафона можно найти в социальных сетях организаторов

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