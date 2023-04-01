Спицов и Кулешова одержали победы в Мурманском лыжном марафоне, Якимушкин – 2-й
Олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов одержал победу в Мурманском лыжном марафоне в рамках Праздника Севера.
Спицов преодолел дистанцию 50 км свободным стилем за 2 часа 16 минут 55 секунд. На финише он на доли секунды обошел Ивана Якимушкина. Третьим стал Алексей Шемякин.
«Я считаю, что Ванька [Якимушкин] сегодня мне поддался. Это было видно на финише. Знаю, что он силен в финишном створе. Видать, он вернул мне должок за мою тяжелую работу на Сахалине. Спасибо ему, но я видел, что он сэкономил силы и отдал мне победу», – сказал Спицов.
У женщин победительницей марафона стала Анастасия Кулешова (2:33.25).
1 комментарий