Спицов и Кулешова одержали победы в Мурманском лыжном марафоне, Якимушкин – 2-й

Олимпийский чемпион в эстафете одержал победу в лыжном марафоне в рамках Праздника Севера.

Спицов преодолел дистанцию 50 км свободным стилем за 2 часа 16 минут 55 секунд. На финише он на доли секунды обошел . Третьим стал Алексей Шемякин.

«Я считаю, что Ванька [Якимушкин] сегодня мне поддался. Это было видно на финише. Знаю, что он силен в финишном створе. Видать, он вернул мне должок за мою тяжелую работу на Сахалине. Спасибо ему, но я видел, что он сэкономил силы и отдал мне победу», – сказал Спицов.

У женщин победительницей марафона стала (2:33.25).