Глава Федерации сноуборда России: «Иностранцы приезжают на российские соревнования – были иранцы, белорусы, казахстанцы. На чемпионат России будем приглашать Китай»

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что для участия в чемпионате России будут приглашены китайские спортсмены.

Чемпионат России в дисциплине биг‑эйр пройдет с 10 по 15 марта в Новосибирске, в дисциплине сноуборд‑кросс – 22-23 марта в Красноярске.

«Иностранцы приезжают на российские соревнования, были иранцы, белорусы, казахстанцы. Потенциально Аргентина еще будет, но пока это в стадии заинтересованности.

В целом, качество соревнований повышается. Мы рады любым иностранцам, которые к нам приезжают. На чемпионат России в марте будем приглашать китайских спортсменов», – сказал Тихомиров.