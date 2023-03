На «Роза Хуторе» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp. Организаторы анонсировали программу мероприятий

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp от команды We Are In Sports.

Фестиваль состоится в 14-й раз и пройдет с 27 марта по 2 апреля. В программе – 13 концертов и 7 соревнований по сноубордингу и горным лыжам, участие в которых примут не только любители экстремального спорта, но и чемпионы и призеры России, участники Юношеских Олимпийских игр. Среди них – Анастасия Таталина, Алексей Соболев, Михаил Матвеев, Никита Абозовик и другие профессиональные спортсмены.

С 27 по 29 марта пройдут тренировочные сессии для райдеров, а с 30 марта начнутся соревнования и для любителей: DC Back to the Roots Rail Jam, контест только для девушек Roxy Lady’s Day, МегаФон Family & Kids для юных райдеров и ключевая гонка фестиваля Quiksilver New Star Invitational с крупным денежным призом.

Кроме спортивных состязаний на фестивале будут мастер-классы и лекции, занятия по йоге, dj-сеты в горах под открытым небом и вечеринки. На пяти площадках выступят L’One, Cream Soda, Антоха МС, Лауд, Сироткин и другие артисты.

Подробнее ознакомиться с расписанием Quiksilver New Star Camp можно в социальных сетях организаторов. Следить за обновлениями фестиваля можно в Telegram-канале или на официальном сайте. Там же можно купить пакет участника.

