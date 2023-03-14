На «Роза Хуторе» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp. Организаторы анонсировали программу мероприятий

Теги сноуборд горные лыжи экстрим Алексей Соболев горнолыжный центр Роза Хутор Михаил Матвеев любительский спорт Анастасия Таталина Календарь стартов Здоровье

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp от команды We Are In Sports. 

Фестиваль состоится в 14-й раз и пройдет с 27 марта по 2 апреля. В программе – 13 концертов и 7 соревнований по сноубордингу и горным лыжам, участие в которых примут не только любители экстремального спорта, но и чемпионы и призеры России, участники Юношеских Олимпийских игр. Среди них – Анастасия Таталина, Алексей Соболев, Михаил Матвеев, Никита Абозовик и другие профессиональные спортсмены. 

С 27 по 29 марта пройдут тренировочные сессии для райдеров, а с 30 марта начнутся соревнования и для любителей: DC Back to the Roots Rail Jam, контест только для девушек Roxy Lady’s Day, МегаФон Family & Kids для юных райдеров и ключевая гонка фестиваля Quiksilver New Star Invitational с крупным денежным призом. 

Кроме спортивных состязаний на фестивале будут мастер-классы и лекции, занятия по йоге, dj-сеты в горах под открытым небом и вечеринки. На пяти площадках выступят L’One, Cream Soda, Антоха МС, Лауд, Сироткин и другие артисты. 

Подробнее ознакомиться с расписанием Quiksilver New Star Camp можно в социальных сетях организаторов. Следить за обновлениями фестиваля можно в Telegram-канале или на официальном сайте. Там же можно купить пакет участника. 

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1 комментарий

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expertmer2020
Не понял, а антидопинговые мероприятия будут?
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