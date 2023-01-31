Apple Watch стали официальным гаджетом Всемирной лиги серфинга. Часы будут выдавать всем спортсменам

27 января Всемирная лига серфинга объявила, что Apple Watch станут официальным оборудованием спортсменов в новом сезоне Championship Tour – крупнейших соревнованиях в мире серфинга. Это первый случай, когда Apple Watch будут использоваться для соревнований в профессиональном спорте.

Серфингисты, участвующие в Championship Tour, получат Apple Watch Series 8 или Apple Watch Ultra с доступом в специально разработанное приложение WSL Surfer. Оно синхронизируется с системой подсчета очков лиги в режиме реального времени и обеспечивает спортсменов своевременной информацией о результатах, времени, приоритете волны. Из-за шума волн и ветра во время соревнований серфингисты могут не услышать диктора с пляжа, поэтому информация будет дублироваться на экраны часов.

Чтобы убедиться, что приложение и часы соответствуют требованиям соревнований, спортсмены тестировали гаджет на протяжении двух предыдущих сезонов Championship Tour.