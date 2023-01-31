Apple Watch стали официальным гаджетом Всемирной лиги серфинга. Часы будут выдавать всем спортсменам

Теги серфинг любительский спорт технологии Apple Здоровье

27 января Всемирная лига серфинга объявила, что Apple Watch станут официальным оборудованием спортсменов в новом сезоне Championship Tour – крупнейших соревнованиях в мире серфинга. Это первый случай, когда Apple Watch будут использоваться для соревнований в профессиональном спорте.  

Серфингисты, участвующие в Championship Tour, получат Apple Watch Series 8 или Apple Watch Ultra с доступом в специально разработанное приложение WSL Surfer. Оно синхронизируется с системой подсчета очков лиги в режиме реального времени и обеспечивает спортсменов своевременной информацией о результатах, времени, приоритете волны. Из-за шума волн и ветра во время соревнований серфингисты могут не услышать диктора с пляжа, поэтому информация будет дублироваться на экраны часов. 

Чтобы убедиться, что приложение и часы соответствуют требованиям соревнований, спортсмены тестировали гаджет на протяжении двух предыдущих сезонов Championship Tour.

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