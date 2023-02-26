Результаты лыжной гонки Grom Ski 50K Meshersky 2023
26 февраля в Мещерском парке города Москвы состоялся лыжный марафон от организаторов спортивных соревнований Grom.
Для заезда была доступна марафонская дистанция на 50 км, которую можно было преодолеть как в индивидуальном формате, так и в рамках эстафеты 4х12,5 км.
Результаты призеров:
50 км, мужчины
1. Михаил Девятьяров – 2:15:41
2. Алексей Тимашов – 2:15:50
3. Илья Машков – 2:20:56
50 км, женщины
1. Анна Павлюк – 2:41:06
2. Мария Жилина – 2:44:33
3. Валентина Кукрус – 2:44:34
Эстафета, мужчины
1. Команда MesherSkiService (Сергей Осадчий, Валентин Андреев, Алексей Чирков, Алексей Зернов) – 2:09:42
2. Команда «УРАЛХИМ Ski Factory 1» (Степан Старовойтов, Егор Старовойтов, Иван Савельев, Антон Коротков) – 2:10:17
3. Команда PRO SPORT (Антон Суздалев, Евгений Хомяков, Сергей Суздалев, Егор Кутузов) – 2:12:57
Эстафета, женщины
1. Команда GIRLS POWER (Татьяна Солодова, Анна Доскалова, Инна Костюченко, Мария Лихачева) – 2:33:12
2. Команда «УРАЛХИМ Ski Factory Coach (Мария Быстрова, Полина Чопорова, Ольга Подчуфарова, Ольга Полторанина) – 2:34:55
3. Команда «Мстители girl» (Елизавета Бормашенко, Екатерина Чугунова, Татьяна Марцива, Анна Размахова) – 2:43:47
Эстафета, смешанные
1. Команда «РВО» (Петр Голованов, Юрий Балев, Александр Микрюков, Юлия Тихонова) – 2:18:10
2. Команда «Динамо бежит?!» (Денис Эйсмонт, Анна Русских, Антон Харламов, Виктор Петухов) – 2:19:38
3. Команда Bolotov Lab (Николай Болотов, Кристина Пентюхова, Денис Носков, Михаил Климов) – 2:20:18
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с лыжной гонки появятся позже на сайте Sport-Images и в социальных сетях организаторов.
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