Результаты лыжной гонки Grom Ski 50K Meshersky 2023

26 февраля в Мещерском парке города Москвы состоялся лыжный марафон от организаторов спортивных соревнований Grom.

Для заезда была доступна марафонская дистанция на 50 км, которую можно было преодолеть как в индивидуальном формате, так и в рамках эстафеты 4х12,5 км.

Результаты призеров:

50 км, мужчины

1. Михаил Девятьяров – 2:15:41

2. Алексей Тимашов – 2:15:50

3. Илья Машков – 2:20:56

50 км, женщины

1. Анна Павлюк – 2:41:06

2. Мария Жилина – 2:44:33

3. Валентина Кукрус – 2:44:34

Эстафета, мужчины

1. Команда MesherSkiService (Сергей Осадчий, Валентин Андреев, Алексей Чирков, Алексей Зернов) – 2:09:42

2. Команда «УРАЛХИМ Ski Factory 1» (Степан Старовойтов, Егор Старовойтов, Иван Савельев, Антон Коротков) – 2:10:17

3. Команда PRO SPORT (Антон Суздалев, Евгений Хомяков, Сергей Суздалев, Егор Кутузов) – 2:12:57

Эстафета, женщины

1. Команда GIRLS POWER (Татьяна Солодова, Анна Доскалова, Инна Костюченко, Мария Лихачева) – 2:33:12

2. Команда «УРАЛХИМ Ski Factory Coach (Мария Быстрова, Полина Чопорова, Ольга Подчуфарова, Ольга Полторанина) – 2:34:55

3. Команда «Мстители girl» (Елизавета Бормашенко, Екатерина Чугунова, Татьяна Марцива, Анна Размахова) – 2:43:47

Эстафета, смешанные

1. Команда «РВО» (Петр Голованов, Юрий Балев, Александр Микрюков, Юлия Тихонова) – 2:18:10

2. Команда «Динамо бежит?!» (Денис Эйсмонт, Анна Русских, Антон Харламов, Виктор Петухов) – 2:19:38

3. Команда Bolotov Lab (Николай Болотов, Кристина Пентюхова, Денис Носков, Михаил Климов) – 2:20:18

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с лыжной гонки появятся позже на сайте Sport-Images и в социальных сетях организаторов.