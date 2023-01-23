Результаты лыжной гонки Grom SkiAthlon Bitza 2023

В воскресенье 22 января в зоне отдыха «Битца» в Москве прошли соревнования по скиатлону Grom SkiAthlon Bitza 2023.

Лыжная гонка проходила в формате конек+классика – каждый участник должен был пройти первую половину дистанции коньковым ходом, а вторую – классическим.

Для участия были доступны дистанции-спутники 5 и 10 км и 5+5 км и 10+10 км в формате скиатлона. Из-за погодных условий общая длина дистанции коньковых этапов соревнований была увеличена на разгонный круг в 2 км.

Результаты победителей:

Спутник 5 км, мужчины

1. Сергей Шувалов – 19:55

2. Андрей Шишкин – 21:02

3. Артур Обухов – 21:06

Спутник 5 км, женщины

1. Виолетта Жарких – 21:03

2. Тамара Бронникова – 21:55

3. Анастасия Блинникова – 23:53

Спутник 10 км, мужчины

1. Даниил Изикаев – 29:39

2. Евгений Дементьев – 29:42

3. Михаил Парусов – 30:39

Спутник 10 км, женщины

1. Ирина Федоренко – 36:02

2. Елена Леончук – 36:07

3. Анна Новикова – 37:49

Скиатлон 5+5 км, мужчины

1. Николай Болотов – 31:52

2. Павел Жариков – 33:37

3. Сергей Митрошин – 33:46

Скиатлон 5+5 км, женщины

1. Варвара Прохорова – 35:12

2. Елена Юнязева – 36:27

3. Наталья Чуканова – 36:44

Скиатлон 10+10 км, мужчины

1. Александр Славуцкий – 53:13

2. Дмитрий Кондрашов – 53:14

3. Дмитрий Клюквин – 53:15

Скиатлон 10+10 км, женщины

1. Ольга Назарова – 59:57

2. Елена Аносова – 1:14:06

3. Екатерина Слистина – 1:17:18

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте Sport Images.