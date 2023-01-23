Результаты лыжной гонки Grom SkiAthlon Bitza 2023
В воскресенье 22 января в зоне отдыха «Битца» в Москве прошли соревнования по скиатлону Grom SkiAthlon Bitza 2023.
Лыжная гонка проходила в формате конек+классика – каждый участник должен был пройти первую половину дистанции коньковым ходом, а вторую – классическим.
Для участия были доступны дистанции-спутники 5 и 10 км и 5+5 км и 10+10 км в формате скиатлона. Из-за погодных условий общая длина дистанции коньковых этапов соревнований была увеличена на разгонный круг в 2 км.
Результаты победителей:
Спутник 5 км, мужчины
1. Сергей Шувалов – 19:55
2. Андрей Шишкин – 21:02
3. Артур Обухов – 21:06
Спутник 5 км, женщины
1. Виолетта Жарких – 21:03
2. Тамара Бронникова – 21:55
3. Анастасия Блинникова – 23:53
Спутник 10 км, мужчины
1. Даниил Изикаев – 29:39
2. Евгений Дементьев – 29:42
3. Михаил Парусов – 30:39
Спутник 10 км, женщины
1. Ирина Федоренко – 36:02
2. Елена Леончук – 36:07
3. Анна Новикова – 37:49
Скиатлон 5+5 км, мужчины
1. Николай Болотов – 31:52
2. Павел Жариков – 33:37
3. Сергей Митрошин – 33:46
Скиатлон 5+5 км, женщины
1. Варвара Прохорова – 35:12
2. Елена Юнязева – 36:27
3. Наталья Чуканова – 36:44
Скиатлон 10+10 км, мужчины
1. Александр Славуцкий – 53:13
2. Дмитрий Кондрашов – 53:14
3. Дмитрий Клюквин – 53:15
Скиатлон 10+10 км, женщины
1. Ольга Назарова – 59:57
2. Елена Аносова – 1:14:06
3. Екатерина Слистина – 1:17:18
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте Sport Images.
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