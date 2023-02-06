Результаты лыжной гонки Grom Ski 30K Meshersky 2023

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5 февраля в Москве в Мещерском парке прошла лыжная гонка Grom Ski 30K Meshersky. 

Для заездов были доступны дистанции на 30 км, спутник на 15 и детский старт на 1 км. Маршрут гонки проходил по равнинному рельефу парка. 

Результаты победителей:

Мужчины, 30 км

1. Сергей Суздалев – 1:22:54

2. Илья Машков – 1:22:54

3. Алексей Чирков – 1:22:55

Женщины, 30 км

1. Юлия Тихонова – 1:31:45

2. Анна Павлюк – 1:35:21

3. Юлия Конякина – 1:36:12

Мужчины, 15 км

1. Даниил Пряничников – 41:57

2. Валентин Андреев – 43:42

3. Алексей Щепеткин – 43:44

Женщины, 15 км

1. Виолетта Жарких – 50:59

2. Екатерина Чугунова – 53:34

3. Татьяна Есипова – 53:57

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов

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