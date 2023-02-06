Результаты лыжной гонки Grom Ski 30K Meshersky 2023
5 февраля в Москве в Мещерском парке прошла лыжная гонка Grom Ski 30K Meshersky.
Для заездов были доступны дистанции на 30 км, спутник на 15 и детский старт на 1 км. Маршрут гонки проходил по равнинному рельефу парка.
Результаты победителей:
Мужчины, 30 км
1. Сергей Суздалев – 1:22:54
2. Илья Машков – 1:22:54
3. Алексей Чирков – 1:22:55
Женщины, 30 км
1. Юлия Тихонова – 1:31:45
2. Анна Павлюк – 1:35:21
3. Юлия Конякина – 1:36:12
Мужчины, 15 км
1. Даниил Пряничников – 41:57
2. Валентин Андреев – 43:42
3. Алексей Щепеткин – 43:44
Женщины, 15 км
1. Виолетта Жарких – 50:59
2. Екатерина Чугунова – 53:34
3. Татьяна Есипова – 53:57
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.
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