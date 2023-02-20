Результаты лыжного марафона «Николов Перевоз Река» 2023

18 февраля в Дубне (город в Московской области) состоялся лыжный марафон «Николов Перевоз Река» от организаторов RussiaLoppet.

Для заездов свободным стилем были доступны три дистанции – 50 км, 25 км и спутник 10 км.

Трасса марафона проходила по живописному ледовому руслу реки Дубна, под автодорожным и железнодорожным мостами.

Результаты победителей:

50 км, мужчины

1. Алексей Барышников – 2:18:10

2. Юрий Белозеров – 2:18:20

3. Александр Михайлов – 2:18:35

50 км, женщины

1. Анастасия Шуткина – 2:24:41

2. Варвара Прохорова – 2:32:21

3. Раиса Шаруева – 2:36:24

25 км, мужчины

1. Роман Носенко – 1:12:58

2. Лев Гапонов – 1:17:22

3. Алексей Трушин – 1:18:53

25 км, женщины

1. Вера Лукичева – 1:16:15

2. Наталья Щербакова – 1:33:11

3. Наталия Петрова – 1:37:38

10 км, мужчины

1. Сергей Купряшкин – 37:23

2. Максим Мышкин – 40:18

3. Степан Лосев – 40:54

10 км, женщины

1. Виктория Немеш – 37:28

2. Елена Авраменко – 41:21

3. Евгения Барзылович – 44:53

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с марафона можно найти на сайте Sport-Images.