Результаты лыжного марафона «Николов Перевоз Река» 2023
18 февраля в Дубне (город в Московской области) состоялся лыжный марафон «Николов Перевоз Река» от организаторов RussiaLoppet.
Для заездов свободным стилем были доступны три дистанции – 50 км, 25 км и спутник 10 км.
Трасса марафона проходила по живописному ледовому руслу реки Дубна, под автодорожным и железнодорожным мостами.
Результаты победителей:
50 км, мужчины
1. Алексей Барышников – 2:18:10
2. Юрий Белозеров – 2:18:20
3. Александр Михайлов – 2:18:35
50 км, женщины
1. Анастасия Шуткина – 2:24:41
2. Варвара Прохорова – 2:32:21
3. Раиса Шаруева – 2:36:24
25 км, мужчины
1. Роман Носенко – 1:12:58
2. Лев Гапонов – 1:17:22
3. Алексей Трушин – 1:18:53
25 км, женщины
1. Вера Лукичева – 1:16:15
2. Наталья Щербакова – 1:33:11
3. Наталия Петрова – 1:37:38
10 км, мужчины
1. Сергей Купряшкин – 37:23
2. Максим Мышкин – 40:18
3. Степан Лосев – 40:54
10 км, женщины
1. Виктория Немеш – 37:28
2. Елена Авраменко – 41:21
3. Евгения Барзылович – 44:53
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с марафона можно найти на сайте Sport-Images.
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