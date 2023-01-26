Decathlon продает бизнес в России. Компания ищет покупателя своих активов

Теги бизнес любительский спорт Одежда Здоровье

Французский ретейлер спорттоваров Decathlon решил продать свой бизнес в России и начал поиск покупателей своих российских активов. Об этом, со ссылкой на источники в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях, пишет РБК

Decathlon планирует продать бизнес целиком, но также рассматривает продажу отдельно принадлежащей компании недвижимости. Сама компания о продаже российского бизнеса официально не объявляла и от комментариев отказалась. 

Российские активы Decathlon гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает в 13–15 млрд руб. Он считает, что ретейлеру не удастся продать бизнес целиком из-за крупного формата его объектов. Но такие площади могут подойти для логистических операторов, дарксторов или небольшого производства. 

Decathlon – один из крупнейших продавцов спортивных товаров в мире. На российский рынок компания вышла в 2006 году. В марте 2022 года, из-за вызванных санкциями проблем с поставками, компания объявила о закрытии всех 57 российских магазинов. Фактически все магазины закрыли только в июне. На сайте Decathlon написано, что продажи приостановлены на неопределенный срок.

 

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2 комментария

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Pelerin
Какой бизнес? Если убрать из Декатлона собственные бренды, то и бизнеса не останется )
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
Беру! Кто в доле?))
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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