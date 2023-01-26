Decathlon продает бизнес в России. Компания ищет покупателя своих активов

Французский ретейлер спорттоваров Decathlon решил продать свой бизнес в России и начал поиск покупателей своих российских активов. Об этом, со ссылкой на источники в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях, пишет РБК.

Decathlon планирует продать бизнес целиком, но также рассматривает продажу отдельно принадлежащей компании недвижимости. Сама компания о продаже российского бизнеса официально не объявляла и от комментариев отказалась.

Российские активы Decathlon гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает в 13–15 млрд руб. Он считает, что ретейлеру не удастся продать бизнес целиком из-за крупного формата его объектов. Но такие площади могут подойти для логистических операторов, дарксторов или небольшого производства.

Decathlon – один из крупнейших продавцов спортивных товаров в мире. На российский рынок компания вышла в 2006 году. В марте 2022 года, из-за вызванных санкциями проблем с поставками, компания объявила о закрытии всех 57 российских магазинов. Фактически все магазины закрыли только в июне. На сайте Decathlon написано, что продажи приостановлены на неопределенный срок.