В составе спортивных топов Nike, Asics, The North Face, New Balance, Reebok нашли токсическое вещество. Его концентрация в 22 раза превышает норму

Экологи из американской организации Center for Environmental Health изучили составы популярных брендов, производящих спортивную одежду. Оказалось, что при ношении одежды брендов Nike, Asics, The North Face, FILA, New Balance, Reebok, Brooks, PINK, All in Motion, Mizuno, Athleta в организм поступает в 22 раза больше бисфенола А (BPA), чем допускают законы штата Калифорния (3 мкг в день для человека весом 70 кг). При этом в 2021 году Еврокомиссия заявляла, что BPA в одежде не несет опасности, так как суммарное количество попавшего через нее в организм бисфенола А не превышает установленный комиссией верхний предел – 4 мкг на килограмм массы тела.

BPA – токсическое вещество, которое используется, в том числе, при производстве пластмассы, относится к классу эндокринных дизрапторов, способных оказывать гормоноподобный эффект или вмешиваться в естественные циклы гормональной регуляции. В результате могут возникать эндокринные нарушения, патологии иммунной системы и даже рак, в том числе рак груди.

Бисфенол может попасть в организм не только с частицами пластика при употреблении пищи, но и через кожу, причем достаточно нескольких секунд соприкосновения. Спортивную одежду и нижнее белье носят часами, чаще всего – на голое тело, поэтому высокие концентрации бисфенола А в этих элементах одежды особенно опасны.

Организация Center for Environmental Health направила брендам юридическое уведомление о нарушениях, которые должны быть устранены в течение 60 дней. Так, в результате прошлогодних исследований на наличие BPA 90 компаний изменили составы своей продукции.

