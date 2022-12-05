Производитель лыжных и беговых товаров RAY объявил о сотрудничестве с Александрой Морозовой. Новый амбассадор – победительница и многократная призерка Comrades Marathon

Производитель лыжной и беговой одежды и аксессуаров RAY объявил в социальных сетях, что новым амбассадором компании стала бегунья Александра Морозова.

Александра Морозова бегает ультрамарафоны и трейловые забеги. Она трижды становилась призеркой Comrades Marathon в 2017, 2018 и 2019 году (серебро и бронза), а в 2022 году стала победительницей этого забега. Она также становилась победительницей марафона Golden Ring Ultra Trail, серебряной призеркой на максимальной дистанции European Running Festival (101 км с набором высоты 4570 м), а в прошедшие выходные заняла 2-е место на дистанции 42,2 км на Amazing Thailand Marathon Bangkok.

В Instаgram* Александра написала, что ее беговая история началась с компании RAY в 2016 году: «Тогда я, отчасти случайным образом, выиграла Кубок RAY – годовую серию стартов в Екатеринбурге и области. Главным призом стал мой первый билет в Южную Африку на Comrades marathon, а потом и второй».

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