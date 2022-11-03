Елена Коробкина стала амбассадором российского бренда NORDSKI. Ранее им стал Владимир Никитин

Многократная чемпионка России, легкоатлетка Елена Коробкина – новое лицо российского бренда спортивной одежды NORDSKI. Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram*. Ранее к команде NORDSKI присоединился Владимир Никитин – многократный чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции. Каждую неделю бренд будет представлять нового амбассадора из мира профессионального спорта.

NORDSKI производит спортивную одежду для профессионального спорта и активного отдыха с 2012 года.

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