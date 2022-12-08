Открылась регистрация на любительский заплыв Poseidon от Лиги Героев. Он пройдет 15 июля в Санкт-Петербурге

Теги плавание любительский спорт Здоровье Календарь стартов Здоровье

Лига Героев открыла регистрацию на любительский заплыв на открытой воде Poseidon. Мероприятие пройдет 15 июля в Санкт-Петербурге, точный маршрут пока неизвестен. 

Для заплыва доступны три дистанции:

  • FUN – 1 км
  • SPORT – 2,5 км
  • MASTER – 3,5 км

Организаторы обещают фантастические локации, высокий уровень безопасности и награду для каждого финишера. Выбрать слот и зарегистрироваться можно на сайте заплыва Poseidon

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные