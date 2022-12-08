Открылась регистрация на любительский заплыв Poseidon от Лиги Героев. Он пройдет 15 июля в Санкт-Петербурге

Лига Героев открыла регистрацию на любительский заплыв на открытой воде Poseidon. Мероприятие пройдет 15 июля в Санкт-Петербурге, точный маршрут пока неизвестен.

Для заплыва доступны три дистанции:

FUN – 1 км

SPORT – 2,5 км

MASTER – 3,5 км

Организаторы обещают фантастические локации, высокий уровень безопасности и награду для каждого финишера. Выбрать слот и зарегистрироваться можно на сайте заплыва Poseidon.