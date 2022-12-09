В «Лужниках» 2 января откроется лыжно-биатлонная трасса. Она будет работать до конца февраля

При поддержке Департамента спорта города Москвы в «Лужниках» откроется лыжно-биатлонная трасса. Ее построили в Южном ядре спорткомплекса.

Длина сконструированной трассы – 2500 км. На территории также оборудовано стрельбище, теплые раздевалки, прокат инвентаря.

Обещают насыщенную программу: мастер-классы и «гонки звезд» по лыжным гонкам и биатлону, ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами.

Для посещения лыжно-биатлонной трассы нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Регистрация откроется 12 декабря. Вход бесплатный со своим инвентарем; лыжи, ботинки и палки можно взять в прокате по отдельности (от 150 рублей за 1,5 часа) или комплектом (750 рублей за 1,5 часа). Тренировки по беговым лыжам с инструкторами платные. Ознакомиться с тарифами можно на сайте Московского спорта. Биатлонные тренировки доступны только в формате занятия с тренером от спортивного комплекса, со своей винтовкой прийти нельзя. Трасса и прокат будут работать с 7:30 до 22:00.