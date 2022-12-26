На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжный комплекс. Заработали три трассы

23 декабря в Москве на Воробьевых горах открыли склоны для катания на лыжах и сноуборде. Заработали три трассы и кресельная канатная дорога.

Длина лыжных трасс – 200, 254 и 333 метров, склоны оборудованы современной системой освещения. Подняться на них можно на новой кресельной канатной дороге с системой подогрева. Для профессиональных спортсменов заработали лыжные трамплины длиной в 20 и 40 метров.

На территории комплекса появился детский склон длиной 70 метров с бугельным подъемником, детская горнолыжная школа и зоны отдыха «Альпийская деревня».

Лыжное и сноубордическое снаряжение можно взять в прокате, также на территории работают камеры хранения. На трассах доступны катания с инструкторами – в индивидуальном и групповом формате.

Планируется, что в будущем в спортивном комплексе появятся экстрим-парк, каток, тюбинговая трасса и лыжный трамплин длиной в 75 метров.

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте спортивного комплекса «Воробьевы горы».