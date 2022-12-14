Опубликован календарь велозаездов Gran Fondo Russia на 2023 год
Организатор серии шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia опубликовал календарь гонок на 2023 год.
Кроме классических заездов Gran Fondo представил новые форматы мероприятий. Ultra Fondo – многодневная командная гонка для подготовленных гонщиков членов велоклубов. GF Weekend – двухдневное мероприятие с возможностью проживания с активностями для всей семьи. GF Sport – двухдневное мероприятие в Туле с детским заездом, раздельным стартом для взрослых и велолекторий.
Расписание всех заездов:
7 мая – GF Волоколамск (Московская область), GF Fest и GF Kids
4-9 июня – GF Ладожское озеро (Ленинградская область), Ultra Fondo
10-11 июня – GF Игора (Ленинградская область), GF Weekend и GF Kids
25 июня – GF Пересвет (Московская область)
9 июля – GF Санкт-Петербург
9 июля – GF Томск
23 июля – GF Серпухов (Московская область)
12-13 августа – GF Тула, GF Sport и GF Kids
27 августа – GF Яхрома (Московская область)
3 сентября – GF Поленово (Тульская область)
3 сентября – GF Кузбасс
17 сентября – Руза (Московская область)
Регистрация на гонки откроется позже. Сейчас в магазине Gran Fondo для покупки доступны только сертификаты на заезды. Более подробная информация о дистанциях появится на сайте Gran Fondo. За новостями организаторов можно следить в соцсетях GF.
Комментарии