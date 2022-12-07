Опубликован календарь любительских велогонок CyclingRace на 2023 год

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Организатор любительских велогонок CyclingRace опубликовал календарь шоссейных заездов на 2023 год. 

Москва

  • 20 мая – «Садовое кольцо», групповая гонка 109 км
  • 21 мая – «Крылатские холмы», раздельный старт до 25 км
  • 8 июля – «Кремль», групповая гонка до 100 км
  • 9 сентября – «Две реки», групповая гонка до 100 км
  • 17-18 июня – 1 этап Кубка Московской области, раздельный старт до 25 км и групповая гонка до 120 км
  • 5-6 августа – 2 этап Кубка Московской области, раздельный старт до 25 км и групповая гонка до 120 км
  • 19-20 августа – 3 этап Кубка Московской области, раздельный старт до 25 км и групповая гонка до 120 км
  • 16-17 сентября – 4 этап Кубка Московской области, раздельный старт до 25 км и групповая гонка до 120 км

Даты заездов пока предварительные, регистрация на гонки откроется позже. Следить за обновлениями можно в соцсетях CyclingRace. 

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