Велогонки La Strada в Санкт-Петербурге и Сочи перенесены на новые даты: 20 мая и 1 октября
Ранее велогонки La Strada на 2023 год были анонсированы на другие даты. Гонка в Санкт-Петербурге должна была пройти 3 июня, гонка в Сочи – 15 октября. Новые даты стартов:
- Санкт-Петербург – 20 мая
- Сочи (Сириус) – 1 октября
Дата проведения велогонки La Strada в Москве не изменилась, гонка запланирована на 23 июля.
Календарь забегов, заплывов, триатлонных, лыжных и велосипедных гонок на 2023 год
Комментарии