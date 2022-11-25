Велогонки La Strada в Санкт-Петербурге и Сочи перенесены на новые даты: 20 мая и 1 октября

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Ранее велогонки La Strada на 2023 год были анонсированы на другие даты. Гонка в Санкт-Петербурге должна была пройти 3 июня, гонка в Сочи – 15 октября. Новые даты стартов:

  • Санкт-Петербург – 20 мая
  • Сочи (Сириус) – 1 октября

Дата проведения велогонки La Strada в Москве не изменилась, гонка запланирована на 23 июля.

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