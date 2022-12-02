Открыта регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль ММК WILD FEST. Он пройдет 29-30 июля в Башкортостане

На сайте MyRace открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль MMK WILD FEST. Он пройдет 29-30 июля 2023 года на берегу озера Банное в деревне Зелёная Поляна (Башкортостан).

Среди спортивных состязаний участников ждут:

TRAIL – трейловые дистанции от 11 до 90 км, детский и подростковый забеги

BIKE – велогонки с тремя дистанциями на выбор: 30, 55 или 90 км

SWIM – дистанции от 1 до 4 км для заплыва в открытой воде озера Банное

SUP – заплыв на сапбордах, от ультра-спринтерской километровой гонки до SUP-марафона по периметру озера

FIT – йога, пилатес, силовой тренинг, зумба тренировки разных направлений и разных уровней сложности.

Также участников фестиваля будет ждать большая развлекательная программа для всей семьи: концерты, вечеринки, лекции, семинары и мастер-классы.

Дополнительную информацию и стоимость участия можно узнать на сайте фестиваля.