Открылась регистрация на гонку Come On SWIMRUN. Она пройдет 8 июля 2023 года

Открылась регистрация на второй старт Come On SWIMRUN. Мультиспортивная гонка пройдет в Ленинградской области в районе ж/д ст. Яппиля и будет включать в себя бег по пересеченной местности и плавание в открытой воде.

Для регистрации доступны три дистанции:

Basic, 8,8 км – суммарное расстояние бега – 7,5 км, плавания – 1,3 км;

Advanced, 16 км – суммарное расстояние бега – 13,8 км, плавания – 2,3 км;

Pro, 40 км – суммарное расстояние бега – 34 км, плавания – 6 км.

На некоторых дистанциях возможно и сольное, и командное участие. Минимальная стоимость стартовых взносов доступна до 30 ноября. Дальше последует повышение цен. Дополнительную информацию о дистанциях и месте проведения можно посмотреть на сайте Come On SWIMRUN.