Дмитрий Митяев стал победителем ультрамарафона Ultra-Trail Cape Town 2022 на дистанции 100 км. Он разделил первое место с Ханнесом Намбергером

В субботу 26 ноября в Южной Африке состоялся ультратрейловый забег Utra-Trail Cape Town 2022. Всего было пять дистанций: 23 км, 35 км, 55 км, 100 км и 100 миль. Маршруты забегов проходили по горному рельефу. Перепады высот доходили до 7 516 метров на дистанции в 100 миль. Среди победителей оказались четыре российских бегуна.

Первое место на дистанции в 100 км разделили Дмитрий Митяев и немец Ханнес Намбергер. У обоих спортсменов одинаковый результат – 10:45:35. Финишную линию атлеты пересекали, держась за руки. «Иногда гонка так объединяет, что лучшее решение – финишировать вместе. Запомню гонку на всю жизнь», – поделился эмоциями Дмитрий в своем аккаунте в Instagram*.

Российская атлетка Варвара Шиканова заняла третье место на дистанции в 100 км с результатом в 12:38:33. Четвертое место также у российской спортсменки Екатерины Митяевой, ее результат – 12:51:17.

На дистанции в 100 миль второе место занял Алексей Толстенко с результатом 21:26:07, уступив более чем полчаса греку Фотису Цисимопулосу.

Результаты всех участников можно посмотреть на Sportraxs.

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