Результаты забега «Крылатский трейл» 2022
30 октября в Москве прошел забег «Крылатский трейл», организованный «Беговым сообществом». Трейл прошел в парке «Крылатские холмы» на дистанциях 4 и 8 км – в один круг, по холмам с подъемами и спусками, грунтовыми и асфальтовыми отрезками.
На дистанции 4 км финишировали 504 человека, на дистанции 8 км – 916 человек. Результаты всех участников можно найти на сайте организаторов, ниже публикуем результаты победителей.
4 км, мужчины
1. Сергей Конякин – 16:50
2. Владислав Аникеев – 16:56
3. Владислав Девятов – 17:10
4 км, женщины
1. Галина Полищук – 18:57
2. Юлия Конякина – 19:32
3. Нина Ромашова – 20:07
8 км, мужчины
1. Григорий Соколов – 31:27
2. Алексей Быстров – 31:32
3. Сергей Звонов – 31:55
8 км, женщины
1. Алина Ромашова – 38:38
2. Вера Добротворская – 39:40
3. Зинаида Обручкова – 41:26
Фотографии с забега будут доступны на сайте «Марафон-фото».
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