Результаты забега «Крылатский трейл» 2022

30 октября в Москве прошел забег «Крылатский трейл», организованный «Беговым сообществом». Трейл прошел в парке «Крылатские холмы» на дистанциях 4 и 8 км – в один круг, по холмам с подъемами и спусками, грунтовыми и асфальтовыми отрезками.

На дистанции 4 км финишировали 504 человека, на дистанции 8 км – 916 человек. Результаты всех участников можно найти на сайте организаторов, ниже публикуем результаты победителей.

4 км, мужчины

1. Сергей Конякин – 16:50

2. Владислав Аникеев – 16:56

3. Владислав Девятов – 17:10

4 км, женщины

1. Галина Полищук – 18:57

2. Юлия Конякина – 19:32

3. Нина Ромашова – 20:07

8 км, мужчины

1. Григорий Соколов – 31:27

2. Алексей Быстров – 31:32

3. Сергей Звонов – 31:55

8 км, женщины

1. Алина Ромашова – 38:38

2. Вера Добротворская – 39:40

3. Зинаида Обручкова – 41:26

Фотографии с забега будут доступны на сайте «Марафон-фото».