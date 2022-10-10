Сеть SMSTRETCHING открыла новую студию, где совмещен фитнес и релакс

В октябре сеть SMSTRETCHING запустила новый проект – студию, в которой фитнес и релакс стали единым целым. Здесь все направлено на глубокую работу с телом: горячие залы увеличивают эффективность тренировок, а массажный салон расслабляет мышцы после напряжения и стресса.

«Мы много говорим о том, что здоровый образ жизни и фитнес должны быть в удовольствие, как приятный отдых. Шесть лет назад мы открыли для России расслабляющий стретчинг и показали, что фитнес может быть не только изнурительным и тяжелым. Теперь мы пошли дальше и создали полноценную релакс-студию для занятий спортом», – рассказывает Самира Мустафаева, призер чемпионата мира по художественной гимнастике, основательница сети фитнес-студий SMSTRETCHING.

В новом пространстве SMSTRETCHING Hot 36 °C, расположенном по адресу ул. Тимура Фрунзе 16/3 (метро Парк Культуры), представлены:

– горячие залы для тренировок Stretching, Barre и Pilates при температуре 36 °C и влажности 40%;

– массажный салон;

– fresh-бар с фруктовыми фрешами, смузи и кофе на альтернативном молоке.

Дизайн интерьера для новой студии разработала Екатерина Рыбалко. Все формы в интерьере выглядят искаженными, будто деформировались из-за высокой температуры. В стиле сочетается минимализм, ваби-саби и дух теплых стран.