Результаты забега с собаками «Быстрый пес»

1 октября команда «Бегового сообщества» провела в Битцевском лесу кросс «Быстрый пес». Это забег с собаками по пересеченной местности на 2 км по маршруту, проложенному в один круг.

В кроссе приняло участие 147 человек и столько же собак. Все результаты можно посмотреть на сайте организаторов, а самыми быстрыми стали следующие участники.

Мужчины

1. Владимир Жилин – 0:07:12 2. Александр Демин – 0:07:48 3. Иван Федоров – 0:08:11

Женщины

1. Валерия Кондратьева – 0:07:36 2. Маргарита Мигранова – 0:07:39 3. Екатерина Терентьева – 0:08:14

Также отдельно были отмечены самые молодые и самые возрастные участники. Самые молодые – Иван Мешков, 18 лет, результат 0:08:28; Наталья Ружицкая, 19 лет, результат 0:09:00. Самые возрастные участники – Кирилл Тверской, 54 года, результат 0:12:59; Елена Комаров, 55 лет, 0:15:09.

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