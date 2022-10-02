Результаты кросса Лисья Гора (Fox Hill XC 2022 осень), прошедшего 2 октября 2022. Елена Коробкина – победитель дистанции 6 км среди женщин

2 октября в Москве прошел кросс «Лисья гора» по кольцевой трассе длиной 2 км. Дистанции забега – от 2 до 8 км в зависимости от пола и возрастной категории.
2 км, женщины, возрастная категория 18-19 лет
1. Ульяна Андреева – 7:07
2. Анна Лахнова – 7:19
3. Марина Мельник – 7:33
4 км, мужчины, 18-19 лет
1. Иван Кокорин – 13:24
2. Владислав Аникеев – 13:29
3. Кирилл Завьялов – 13:35
4 км, женщины 35+
1. Галина Полищук – 14:14
2. Елена Толстых – 15:43
3. Нина Ромашова – 15:48
6 км, мужчины 35+
1. Алексей Быстров – 20:49
2. Артем Тихонов – 21:46
3. Вячеслав Шабунин – 22:11
6 км, женщины 20-22 и 23-34
1. Елена Коробкина – 21:24
2. Юлия Конякина – 22:41
3. Дарья Шабунина – 22:53
8 км, мужчины 20-22, 23-34
1. Александр Рыбалкин – 26:21
2. Андрей Студенников – 27:44
3. Вадим Киреев – 28:01
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Результаты всех участников можно посмотреть на странице забега на сайте Athlinks.
Почему в кроссе такие дистанции и возрастные категории? Читайте в нашем материале:
Кроссовый бег. Особенности соревнований и тренировок, техника преодоления дистанции, польза для организма
Результаты кросса «Лисья гора», прошедшего 17 апреля 2022 года
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