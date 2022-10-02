Результаты кросса Лисья Гора (Fox Hill XC 2022 осень), прошедшего 2 октября 2022. Елена Коробкина – победитель дистанции 6 км среди женщин

2 октября в Москве прошел кросс «Лисья гора» по кольцевой трассе длиной 2 км. Дистанции забега – от 2 до 8 км в зависимости от пола и возрастной категории.

2 км, женщины, возрастная категория 18-19 лет

1. Ульяна Андреева – 7:07

2. Анна Лахнова – 7:19

3. Марина Мельник – 7:33

4 км, мужчины, 18-19 лет

1. Иван Кокорин – 13:24

2. Владислав Аникеев – 13:29

3. Кирилл Завьялов – 13:35

4 км, женщины 35+

1. Галина Полищук – 14:14

2. Елена Толстых – 15:43

3. Нина Ромашова – 15:48

6 км, мужчины 35+

1. Алексей Быстров – 20:49

2. Артем Тихонов – 21:46

3. Вячеслав Шабунин – 22:11

6 км, женщины 20-22 и 23-34

1. Елена Коробкина – 21:24

2. Юлия Конякина – 22:41

3. Дарья Шабунина – 22:53

8 км, мужчины 20-22, 23-34

1. Александр Рыбалкин – 26:21

2. Андрей Студенников – 27:44

3. Вадим Киреев – 28:01

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Результаты всех участников можно посмотреть на странице забега на сайте Athlinks.

Почему в кроссе такие дистанции и возрастные категории? Читайте в нашем материале:

Кроссовый бег. Особенности соревнований и тренировок, техника преодоления дистанции, польза для организма

Результаты кросса «Лисья гора», прошедшего 17 апреля 2022 года