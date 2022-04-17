Результаты кросса Лисья Гора 2022 в Москве

17 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора» по кольцевой трассе длиной 2 км. Дистанции забега – от 2 до 8 км в зависимости от пола и возрастной категории.

2 км, женщины, возрастная категория 18-19 лет

1. Екатерина Шабунина – 8:46

2. Анна Романова – 9:06

3. Алеся Власова – 9:46

4 км, мужчины, 18-19 лет

1. Александр Рыбалкин – 14:36 2. Владислав Аникеев – 15:35

3. Павел Механошин – 16:53

4 км, женщины 35+

1. Галина Полищук – 16:13 2. Татьяна Колунова – 18:03 3. Нина Ромашова – 18:23

6 км, мужчины 35+

1. Владимир Сафронов – 22:01 2. Алексей Быстров – 22:24 3. Сергей Сорокин – 23:41

6 км, женщины 20-22 и 23-34

1. Светлана Аплачкина – 24:37 2. Юлия Конякина – 25:11 3. Дарья Шабунина – 26:35

8 км, мужчины 20-22, 23-34

1. Дмитрий Неделин – 29:28 2. Сергей Соловьев – 30:21

3. Григорий Соколов – 30:30

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Результаты всех участников можно посмотреть на странице забега на сайте Athlinks.

Почему такие дистанции и возрастные категории? Читайте в нашем материале:

Кроссовый бег. Особенности соревнований и тренировок, техника преодоления дистанции, польза для организма