Результаты заплыва X-WATERS Nuclear в Десногорске

1 октября в Десногорске (Смоленская область) прошел заплыв, организованный командой X-WATERS – международной серии стартов на открытой воде. Дистанции в 1; 1,8; 3, 5 и 10 км проходили вокруг атомной станции в Десногорске.

Результаты всех участников можно найти на сайте O-Time. Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Михаил Жидков – 0:11:34,2

2. Святослав Лобач – 0:13:08,0

3. Евгений Порывкин – 0:13:15,5

1 км, женщины

1. Ксения Зиатдинова – 0:14:41,0

2. Валентина Палий – 0:15:18,4

3. Алена Яхина – 0:15:45,2

1 миля (1850 метров), мужчины

1. Александр Демьянов – 0:24:30,2

2. Валентин Скляров – 0:26:11,9

3. Илья Богатков – 0:26:56,6

1 миля, женщины

1. Юлия Игошина – 0:28:28,4

2. Ульяна Лябухина – 0:29:09,7

3. Евгений Леонова – 0:29:30,1

3 км, мужчины

1. Андрей Голёта – 0:43:39,2

2. Евгений Чусовской Евгений – 0:45:58,7

3. Кирилл Быков – 0:47:37,5

3 км, женщины

1. Ольга Лебедева – 0:48:24,3

2. Ирина Никитина – 0:54:59,3

3. Екатерина Привалова – 0:57:34,6

5 км, мужчины

1. Альберт Маннанов – 1:03:56,4

2. Иван Аксенов – 1:05:29,4

3. Геннадий Бынин – 1:12:10,7

5 км, женщины

1. Юлия Жарая – 1:25:11,5

2. Елена Сидоркова – 1:37:12,7

3. Мария Тренихина – 1:37:29,1

10 км, мужчины

1. Владимир Гусев – 3:04:42,6

2. Дмитрий Шептухов – 3:21:47,9

3. Александр Выскребенцев – 3:29:48,7

10 км, женщины

1. Юлия Шрамко – 3:29:06,3

2. Анастасия Крюкова – 3:57:07,7

3. Ангелина Голубева – 4:15:36,1

Всплывающие» подсказки или X-WATERS Nuclear 2021. Пловец рассказал о заплыве в Десногорске