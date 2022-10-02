Результаты заплыва X-WATERS Nuclear в Десногорске

1 октября в Десногорске (Смоленская область) прошел заплыв, организованный командой X-WATERS – международной серии стартов на открытой воде. Дистанции в 1; 1,8; 3, 5 и 10 км проходили вокруг атомной станции в Десногорске.
Результаты всех участников можно найти на сайте O-Time. Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Михаил Жидков – 0:11:34,2
2. Святослав Лобач – 0:13:08,0
3. Евгений Порывкин – 0:13:15,5
1 км, женщины
1. Ксения Зиатдинова – 0:14:41,0
2. Валентина Палий – 0:15:18,4
3. Алена Яхина – 0:15:45,2
1 миля (1850 метров), мужчины
1. Александр Демьянов – 0:24:30,2
2. Валентин Скляров – 0:26:11,9
3. Илья Богатков – 0:26:56,6
1 миля, женщины
1. Юлия Игошина – 0:28:28,4
2. Ульяна Лябухина – 0:29:09,7
3. Евгений Леонова – 0:29:30,1
3 км, мужчины
1. Андрей Голёта – 0:43:39,2
2. Евгений Чусовской Евгений – 0:45:58,7
3. Кирилл Быков – 0:47:37,5
3 км, женщины
1. Ольга Лебедева – 0:48:24,3
2. Ирина Никитина – 0:54:59,3
3. Екатерина Привалова – 0:57:34,6
5 км, мужчины
1. Альберт Маннанов – 1:03:56,4
2. Иван Аксенов – 1:05:29,4
3. Геннадий Бынин – 1:12:10,7
5 км, женщины
1. Юлия Жарая – 1:25:11,5
2. Елена Сидоркова – 1:37:12,7
3. Мария Тренихина – 1:37:29,1
10 км, мужчины
1. Владимир Гусев – 3:04:42,6
2. Дмитрий Шептухов – 3:21:47,9
3. Александр Выскребенцев – 3:29:48,7
10 км, женщины
1. Юлия Шрамко – 3:29:06,3
2. Анастасия Крюкова – 3:57:07,7
3. Ангелина Голубева – 4:15:36,1
Всплывающие» подсказки или X-WATERS Nuclear 2021. Пловец рассказал о заплыве в Десногорске
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