Результаты велогонки Gran Fondo Руза 2022. Победители на 30 км – Ломакин и Чирикова, на 50 км – Лескин и Рыжонкова

25 сентября состоялся восьмой этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo в Рузе на дистанциях 30, 50 и 96 км.
Результаты победителей:
30 км, мужчины
1. Евгений Ломакин – 53:37
2. Дмитрий Белоусов – 55:09
3. Сергей Кострикин – 57:56
30 км, женщины
1. Ирина Чирикова – 1:06:51
2. Ирина Ковальчук – 1:09:48
3. Ксения Савич – 1:12:41
50 км, мужчины
1. Артем Лескин – 1:19:51
2. Никита Худов – 1:26:10
3. Максим Жуков – 1:26:10
50 км, женщины
1. Анна Рыжонкова – 1:26:36
2. Екатерина Романова – 1:36:09
3. Ирина Бурлачкова – 1:36:28
96 км (Заезд), мужчины
1. Андрей Романчиков – 2:50:00
2. Михаил Рубинчик – 2:55:34
3. Святослав Агеев – 2:55:41
96 км (Заезд), женщины
1. Елена Федосеева – 3:24:32
2. Вера Пиковская – 3:29:30
3. Елена Алтухова – 3:29:41
96 км (Велогонка), мужчины
1. Степан Курьянов – 2:17:27
2. Дмитрий Пузанов – 2:17:27
3. Иван Селедков – 2:17:27
96 км (Велогонка), женщины
1. Людмила Малыхина – 2:48:51
2. Яна Флоринская – 2:53:39
3. Марина Летаева – 2:53:51
Всего в соревнованиях приняли участие 482 человека. Результаты всех участников велогонки можно посмотреть на сайте ResultsZone.
Комментарии