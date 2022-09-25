Результаты велогонки Gran Fondo Руза 2022. Победители на 30 км – Ломакин и Чирикова, на 50 км – Лескин и Рыжонкова

25 сентября состоялся восьмой этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo в Рузе на дистанциях 30, 50 и 96 км.

Результаты победителей:

30 км, мужчины

1. Евгений Ломакин – 53:37

2. Дмитрий Белоусов – 55:09

3. Сергей Кострикин – 57:56

30 км, женщины

1. Ирина Чирикова – 1:06:51

2. Ирина Ковальчук – 1:09:48

3. Ксения Савич – 1:12:41

50 км, мужчины

1. Артем Лескин – 1:19:51

2. Никита Худов – 1:26:10

3. Максим Жуков – 1:26:10

50 км, женщины

1. Анна Рыжонкова – 1:26:36

2. Екатерина Романова – 1:36:09

3. Ирина Бурлачкова – 1:36:28

96 км (Заезд), мужчины

1. Андрей Романчиков – 2:50:00

2. Михаил Рубинчик – 2:55:34

3. Святослав Агеев – 2:55:41

96 км (Заезд), женщины

1. Елена Федосеева – 3:24:32

2. Вера Пиковская – 3:29:30

3. Елена Алтухова – 3:29:41

96 км (Велогонка), мужчины

1. Степан Курьянов – 2:17:27

2. Дмитрий Пузанов – 2:17:27

3. Иван Селедков – 2:17:27

96 км (Велогонка), женщины

1. Людмила Малыхина – 2:48:51

2. Яна Флоринская – 2:53:39

3. Марина Летаева – 2:53:51

Всего в соревнованиях приняли участие 482 человека. Результаты всех участников велогонки можно посмотреть на сайте ResultsZone.