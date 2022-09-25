Результаты Псковского полумарафона 2022. Победители на 10 км – Макаревич и Николаева, на 21 км – Куликов и Ахмедова

25 сентября в Пскове прошел Псковский полумарафон 2022 на дистанциях 1, 5, 10,5 и 21 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Денис Бараусов – 17:33
2. Роман Иванов – 17:35
3. Антон Сорокин – 17:38
5 км, женщины
1. Ольга Пархимович – 20:18
2. Ульяна Семенова – 21:03
3. Анастасия Смирнова – 21:18
10 км, мужчины
1. Сергей Макаревич – 35:47
2. Александр Григорьев – 37:05
3. Георгий Клиценко – 41:38
10 км, женщины
1. Елизавета Николаева – 41:09
2. Полина Гусева – 45:46
3. Елена Пикалова – 46:59
21 км, мужчины
1. Петр Куликов – 1:25:50
2. Михаил Бударин – 1:27:31
3. Павел Ивановский – 1:28:15
21 км, женщины
1. Оксана Ахмедова – 1:33:58
2. Кристина Елишевская – 1:37:58
3. Марина Воронюк – 1:38:49
Всего в забеге приняли участие 297 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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