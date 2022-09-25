Результаты Псковского полумарафона 2022. Победители на 10 км – Макаревич и Николаева, на 21 км – Куликов и Ахмедова

25 сентября в Пскове прошел Псковский полумарафон 2022 на дистанциях 1, 5, 10,5 и 21 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Денис Бараусов – 17:33

2. Роман Иванов – 17:35

3. Антон Сорокин – 17:38

5 км, женщины

1. Ольга Пархимович – 20:18

2. Ульяна Семенова – 21:03

3. Анастасия Смирнова – 21:18

10 км, мужчины

1. Сергей Макаревич – 35:47

2. Александр Григорьев – 37:05

3. Георгий Клиценко – 41:38

10 км, женщины

1. Елизавета Николаева – 41:09

2. Полина Гусева – 45:46

3. Елена Пикалова – 46:59

21 км, мужчины

1. Петр Куликов – 1:25:50

2. Михаил Бударин – 1:27:31

3. Павел Ивановский – 1:28:15

21 км, женщины

1. Оксана Ахмедова – 1:33:58

2. Кристина Елишевская – 1:37:58

3. Марина Воронюк – 1:38:49

Всего в забеге приняли участие 297 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.