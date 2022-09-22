Из-за частичной мобилизации отменен Липецкий марафон

Мероприятия серии забегов Lipetsk Running Липецкий марафон и полумарафон «Тербунский рубеж» в этом году не состоятся и перенесены на следующий год. Об отмене в своем телеграм-канале сообщила руководитель серии стартов Lipetsk Running Ксения Казакова.

Причина обозначена организаторами следующая: частичная мобилизация.

Возврат купленных слотов не предусмотрен. Организаторы предлагают перенести регистрацию на следующий год или пробежать забеги самостоятельно.

Календарь стартов серии Lipetsk Running будет опубликован позднее.