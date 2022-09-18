В Череповце прошел сверхмарафон «Осеннее Равноденствие». Победители гонки на 24 часа – Дмитрий Родниковский и Светлана Хорошина

17 и 18 сентября в Череповце (Вологодская область) состоялся шестой традиционный сверхмарафон «Осеннее Равноденствие» на дистанциях 2, 10, 100 км, а также в беге на 3 часа, 6 часов и 24 часа.

В рамках мероприятия прошел Кубок Вологодской области в беге на 24 часа и 100 км.

Результаты победителей:

Гонка 3 часа, мужчины

1. Александр Елисеев – 39,48 км (94 круга)

2. Сергей Малыгин – 38,54 км (91 круг)

3. Николай Рубцов – 36,15 км (86 кругов)

Гонка 3 часа, женщины

1. Галина Шепель – 35,94 км (85 кругов)

2. Татьяна Гуричева – 34,37 км (81 круг)

3. Софья Любимцева – 33,9 км (80 кругов)

Гонка 6 часов, мужчины

1. Михаил Быстров – 60,69 км (151 круг)

2. Сергей Пивушев – 43,25 км (108 кругов)

Гонка 6 часов, женщины

1. Ольга Мамина – 48,79 км (121 круг)

2. Вера Захарова – 43,25 км (108 кругов)

100 км, мужчины

1. Сергей Афанасьев – 8:29:04

2. Алексей Белоусов – 9:05:01

3. Валерий Константинов – 9:59:01

100 км, женщины

1. Полина Авдеева – 7:39:05

2. Татьяна Свиридова – 9:49:01

Гонка 24 часа (Осеннее Равноденствие), мужчины

1. Дмитрий Родниковский – 212,25 км (487 кругов)

2. Никита Торопов – 205,26 км (471 круг)

3. Валерий Учеваткин – 191,43 км (440 кругов)

Гонка 24 часа (Осеннее Равноденствие), женщины

1. Светлана Хорошина – 170,92 км (392 круга)

2. Елизавета Климова – 127,47 км (293 круга)

Гонка 24 часа (Кубок России), мужчины

1. Александр Галичанин – 252,52 км (631 круг)

2. Олег Чернов – 247,47 км (618 кругов)

3. Евгений Лаптев – 241,24 км (603 круга)

Гонка 24 часа (Кубок России), женщины

1. Елена Скробко – 226,84 км (567 кругов)

2. Валентина Михайлова – 222,48 км (556 кругов)

3. Ирина Лисичкина – 205,64 км (514 кругов)

Всего в забеге приняли участие 120 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте MyRace.info.