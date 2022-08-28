В Санкт-Петербурге состоялся благотворительный забег «Добрый бег». Победители на 5 км – Сергей Митин и Анастасия Егорова

28 августа в Приморском парке Победы (Крестовский остров) прошел благотворительный забег «Добрый бег» на дистанциях 1, 2,5, 5 и 10 км.

Мероприятие носит 100% некоммерческий характер, все стартовые взносы участников, а также часть спонсорских средств были направлены в благотворительный фонд на адресную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящей реабилитации. Благотворительный забег «Добрый бег» проводится с 2016 года.

С 2022 года «Добрый бег» сотрудничает с благотворительным фондом «Все Все Вместе». В рамках работы фонда оказывается помощь детям и взрослым, нуждающимся в высокотехнологичной реабилитации, а именно, в получении современных активных протезов рук и возможности жить полноценной жизнью.

За 2021 год фондом собрано более 12 млн. руб, на эти средства изготовлены 24 тяговых и бионических протезов для детей и взрослых.

Результаты победителей:

2,5 км, женщины

1. Анастасия Межевич – 11:19

2. Зауреш Садвакас – 11:20

3. Диляра Богатырева – 12:14

5 км, мужчины

1. Сергей Митин – 18:21

2. Дмитрий Минаков – 19:34

3. Максим Егоров – 19:54

5 км, женщины

1. Анастасия Егорова – 19:10

2. Анна Напалкова – 20:04

3. Елена Константинова – 23:10

10 км, мужчины

1. Павел Миронов – 40:11

2. Олег Клубов – 43:09

3. Дмитрий Клеев – 43:15

10 км, женщины

1. Ксения Тарасова – 44:03

2. Маргарита Клёсс – 44:04

3. Наталья Кохонова – 45:09

Всего в забеге приняли участие 142 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.