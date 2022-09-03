Результаты IRONSTAR TRIATHLON SAMARA 2022. Победители полужелезной дистанции – Николай Ярошенко и Владлена Соловьева

3 сентября в Самаре состоялся IRONSTAR TRIATHLON SAMARA 2022 на олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и полужелезной (1,93 плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег) дистанциях.
Соревнования IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SAMARA 2022 для любителей прошли третий год подряд. А соревнования IRONSTAR 113 TRIATHLON SAMARA 2022 состоялись в рамках Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону для любителей на средней «полужелезной» дистанции.
Плавательный этап стартовал с корабля, как на Босфоре и Norseman. Участникам предстояло плыть по течению, что добавило гонке динамики. Велоэтап проходил по центральным улицам Самары. А беговой этап прошел вдоль набережной Волги.
Результаты победителей:
IRONSTAR OLYMPIC, мужчины
1. Павел Горик – 1:53:47
2. Алексей Никулин – 1:56:45
3. Максим Шутов – 1:57:24
IRONSTAR OLYMPIC, женщины
1. Ольга Пименова – 2:15:33
2. Надежда Дроздовская – 2:22:37
3. Татьяна Морозова – 2:23:48
IRONSTAR OLYMPIC, эстафета
1. Три товарища (Егор Иогин / Александр Аполосов / Иван Савельев) – 1:51:22
2. One Team (Яков Гусев / Юрий Галкин / Максим Головков) – 1:53:37
3. Кортизоловый шторм! (Андрей Прибойченок / Никита Горбатюк / Виталий Рубашенко) – 2:02:49
IRONSTAR 113, мужчины
1. Николай Ярошенко – 3:55:20
2. Константин Ахидов – 4:05:46
3. Иван Шабалин – 4:16:28
IRONSTAR 113, женщины
1. Владлена Соловьева – 4:35:46
2. Марина Шляхтина – 4:52:22
3. Ольга Романец – 4:55:02
IRONSTAR 113, эстафета
1. Dionis Triathlon Team Penza (Алина Малышева / Александр Стоматов / Алексей Трошкин) – 3:52:52
2. Триатлонцы (Валентина Зеленкевич / Антон Желтоухов / Дмитрий Соболев) – 4:07:13
3. Витязь Самара (Руслан Гасымов / Юрий Исмаилов / Андрей Бехтерев) – 4:09:36
Всего в триатлоне приняли участие 571 человек и 55 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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