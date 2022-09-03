Результаты IRONSTAR TRIATHLON SAMARA 2022. Победители полужелезной дистанции – Николай Ярошенко и Владлена Соловьева

3 сентября в Самаре состоялся IRONSTAR TRIATHLON SAMARA 2022 на олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и полужелезной (1,93 плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег) дистанциях.

Соревнования IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SAMARA 2022 для любителей прошли третий год подряд. А соревнования IRONSTAR 113 TRIATHLON SAMARA 2022 состоялись в рамках Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону для любителей на средней «полужелезной» дистанции.

Плавательный этап стартовал с корабля, как на Босфоре и Norseman. Участникам предстояло плыть по течению, что добавило гонке динамики. Велоэтап проходил по центральным улицам Самары. А беговой этап прошел вдоль набережной Волги.

Результаты победителей:

IRONSTAR OLYMPIC, мужчины

1. Павел Горик – 1:53:47

2. Алексей Никулин – 1:56:45

3. Максим Шутов – 1:57:24

IRONSTAR OLYMPIC, женщины

1. Ольга Пименова – 2:15:33

2. Надежда Дроздовская – 2:22:37

3. Татьяна Морозова – 2:23:48

IRONSTAR OLYMPIC, эстафета

1. Три товарища (Егор Иогин / Александр Аполосов / Иван Савельев) – 1:51:22

2. One Team (Яков Гусев / Юрий Галкин / Максим Головков) – 1:53:37

3. Кортизоловый шторм! (Андрей Прибойченок / Никита Горбатюк / Виталий Рубашенко) – 2:02:49

IRONSTAR 113, мужчины

1. Николай Ярошенко – 3:55:20

2. Константин Ахидов – 4:05:46

3. Иван Шабалин – 4:16:28

IRONSTAR 113, женщины

1. Владлена Соловьева – 4:35:46

2. Марина Шляхтина – 4:52:22

3. Ольга Романец – 4:55:02

IRONSTAR 113, эстафета

1. Dionis Triathlon Team Penza (Алина Малышева / Александр Стоматов / Алексей Трошкин) – 3:52:52

2. Триатлонцы (Валентина Зеленкевич / Антон Желтоухов / Дмитрий Соболев) – 4:07:13

3. Витязь Самара (Руслан Гасымов / Юрий Исмаилов / Андрей Бехтерев) – 4:09:36

Всего в триатлоне приняли участие 571 человек и 55 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.