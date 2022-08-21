Результаты Kazan Swimran 2022. Победители на 3 км – Юнусов и Данилова, на 6 км – Васильев и Шебанкова

21 августа в Казани в состоялся свимран Kazan Swimran 2022 на дистанциях 3 и 6 км.

SwimRun – мультиспортивная гонка, включающая в себя многократные переходы между этапами бега и плавания. Спортсмены поочередно преодолевают беговые и плавательные этапы по пересеченной местности. Всё, что участники взяли с собой на старте, должно быть с ними до финиша.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Анузар Юнусов – 16:13

2. Алексей Зубков – 16:26

3. Тимур Биктагиров – 16:45

3 км, женщины

1. Ирина Данилова – 20:24

2. Елизавета Саутиева – 21:39

3. Аида Галимзянова – 22:37

6 км, мужчины

1. Вячеслав Васильев – 30:36

2. Константин Копылов – 30:53

3. Сергей Круглов – 32:16

6 км, женщины

1. Кира Шебанкова – 38:38

2. Екатерина Кукко – 39:17

3. Наталия Кудрина – 39:23

Всего в гонке приняли участие 81 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.