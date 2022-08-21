Результаты Kazan Swimran 2022. Победители на 3 км – Юнусов и Данилова, на 6 км – Васильев и Шебанкова

21 августа в Казани в состоялся свимран Kazan Swimran 2022 на дистанциях 3 и 6 км.
SwimRun – мультиспортивная гонка, включающая в себя многократные переходы между этапами бега и плавания. Спортсмены поочередно преодолевают беговые и плавательные этапы по пересеченной местности. Всё, что участники взяли с собой на старте, должно быть с ними до финиша.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Анузар Юнусов – 16:13
2. Алексей Зубков – 16:26
3. Тимур Биктагиров – 16:45
3 км, женщины
1. Ирина Данилова – 20:24
2. Елизавета Саутиева – 21:39
3. Аида Галимзянова – 22:37
6 км, мужчины
1. Вячеслав Васильев – 30:36
2. Константин Копылов – 30:53
3. Сергей Круглов – 32:16
6 км, женщины
1. Кира Шебанкова – 38:38
2. Екатерина Кукко – 39:17
3. Наталия Кудрина – 39:23
Всего в гонке приняли участие 81 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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