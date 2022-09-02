Результаты IRONLADY SAMARA 2022. Победитель забега на 5 км – Александра Бородинова

2 сентября в Самаре в рамках IRONSTAR SAMARA состоялся забег IRONLADY SAMARA 2022.
IRONLADY – это женские забеги, которые организаторы проводят накануне соревнований по триатлону IRONSTAR. Дистанция – 5 км. К участию приглашались дамы от 16 лет.
Топ 6:
5 км, женщины
1. Александра Бородинова – 17:05
2. Надежда Анфимова – 19:03
3. Алла Прокофьева – 19:03
4. Мария Корчагина – 19:19
5. Ульяна Ангелова – 20:01
6. Оксана Власова – 20:18
Всего в забеге приняли участие 95 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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