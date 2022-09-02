Результаты IRONLADY SAMARA 2022. Победитель забега на 5 км – Александра Бородинова

2 сентября в Самаре в рамках IRONSTAR SAMARA состоялся забег IRONLADY SAMARA 2022.

IRONLADY – это женские забеги, которые организаторы проводят накануне соревнований по триатлону IRONSTAR. Дистанция – 5 км. К участию приглашались дамы от 16 лет.

Топ 6:

5 км, женщины

1. Александра Бородинова – 17:05

2. Надежда Анфимова – 19:03

3. Алла Прокофьева – 19:03

4. Мария Корчагина – 19:19

5. Ульяна Ангелова – 20:01

6. Оксана Власова – 20:18

Всего в забеге приняли участие 95 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.