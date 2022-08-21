Результаты заплыва #ВПИТЕРЕПЛЫТЬ 4.0. Победители на 2 км – Коваль и Заболотских, на 4 км – Евсюков и Лихач

21 августа в Ленинградской области (поселок Ильичево) на озере Большое Симагинское прошел открытый межрегиональный заплыв посвященный 150-летию Восвод России #ВПИТЕРЕПЛЫТЬ 4.0.

Участники соревнований вышли на дистанции 1, 2 и 4 км.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Даниил Каверзин – 15:49

2. Павел Масленников – 16:11

3. Вячеслав Прохоров – 16:22

1 км, женщины

1. Наталья Александрова – 15:56

2. Наталья Антипова – 16:02

3. Полина Бороденко – 16:13

2 км, мужчины

1. Степан Коваль – 26:21

2. Константин Богданов – 28:09

3. Илья Поваляев – 29:48

2 км, женщины

1. Ольга Заболотских – 30:04

2. Светлана Беркова – 31:41

3. Юлия Пятигорская – 35:19

4 км, мужчины

1. Дмитрий Евсюков – 49:40

2. Николай Ивлев – 56:43

3. Кирилл Лукьяненко – 58:40

4 км, женщины

1. Ольга Лихач – 1:01:01

2. Юлия Калашникова – 1:01:13

3. Анастасия Рябова – 1:01:40

4 км, эстафета

1. Константин Кондратенко / Павел Черныш – 1:01:51

2. Дмитрий Мальцев / Сергей Морозов – 1:07:15

3. Ангелина Алибекова / Мария Шарашкина – 1:11:24

Всего в заплыве приняли участие 257 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.