Результаты заплыва #ВПИТЕРЕПЛЫТЬ 4.0. Победители на 2 км – Коваль и Заболотских, на 4 км – Евсюков и Лихач

21 августа в Ленинградской области (поселок Ильичево) на озере Большое Симагинское прошел открытый межрегиональный заплыв посвященный 150-летию Восвод России #ВПИТЕРЕПЛЫТЬ 4.0.
Участники соревнований вышли на дистанции 1, 2 и 4 км.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Даниил Каверзин – 15:49
2. Павел Масленников – 16:11
3. Вячеслав Прохоров – 16:22
1 км, женщины
1. Наталья Александрова – 15:56
2. Наталья Антипова – 16:02
3. Полина Бороденко – 16:13
2 км, мужчины
1. Степан Коваль – 26:21
2. Константин Богданов – 28:09
3. Илья Поваляев – 29:48
2 км, женщины
1. Ольга Заболотских – 30:04
2. Светлана Беркова – 31:41
3. Юлия Пятигорская – 35:19
4 км, мужчины
1. Дмитрий Евсюков – 49:40
2. Николай Ивлев – 56:43
3. Кирилл Лукьяненко – 58:40
4 км, женщины
1. Ольга Лихач – 1:01:01
2. Юлия Калашникова – 1:01:13
3. Анастасия Рябова – 1:01:40
4 км, эстафета
1. Константин Кондратенко / Павел Черныш – 1:01:51
2. Дмитрий Мальцев / Сергей Морозов – 1:07:15
3. Ангелина Алибекова / Мария Шарашкина – 1:11:24
Всего в заплыве приняли участие 257 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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