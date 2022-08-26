Алексей Киров и Мария Сущевич победители ультратриатлона BalticMan на 628 км

23-25 августа состоялся BalticMan Ultra Triathlon 2022.

BalticMan Ultra Triathlon – соревнования на выносливость на берегу Балтийского моря в Санкт-Петербурге. Организаторы предложили спортсменам три формата участия: персональное (628 км), в составе эстафетной команды (628 км) и заплыв Bridges на 28 км.

В первый день соревнований участников ожидали заплыв и велогонка в 28 и 200 км соответственно. Во второй день велогонка составила 300 км, а в заключительный день мероприятия спортсменов ожидал забег на 100 км.

Заплыв прошел через центр Санкт-Петербурга под знаменитыми петербургскими мостами. Велогонка проходила по Ленинградской области от устья реки Невы вдоль Финского залива, по дорогам Карельского перешейка к Ладожскому озеру. А забег состоялся от Ладожского озера по Дороге Жизни до Крестовского острова Санкт-Петербурга. Финишировали спортсмены на современной морской набережной, с видом на Финский залив и Балтийское море.

Результаты победителей:

628 км, мужчины

1. Алексей Киров – 32:47:57

2. Евгений Сафандинов – 36:37:45

3. Максим Антосик – 39:51:58

628 км, женщины

1. Мария Сущевич – 36:46:50

2. Наталья Чифтджи – 39:45:12

628 км, эстафета

1. На Всех Парах – 32:14:51

2. 3stars – 37:18:06

Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.