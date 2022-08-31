Врачи подтвердили, что низкая физическая подготовка после 65 лет повышает риск проблем с сердцем

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что плохая физическая подготовка у людей старше 65 связана с повышенным риском развития сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсульта независимо от уровня холестерина, курения или других факторов риска. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.

Метод оценки физической функции, который использовали авторы, включает измерение скорости ходьбы, силы ног (скорость подъема со стула без помощи рук) и равновесия. Она обычно применяется для пожилых людей и отличается от стандартной оценки физической подготовки.

Данные 5560 взрослых старше 65 лет были получены во время исследования ARIC 5 (2011–2013 гг.). По баллам, набранным участниками во время оценки физической функции, их разделили на три группы: низкая функция, средняя и высокая — 13%, 30% и 57%, соответственно.

В течение 8 лет у 930 участников был диагностирован инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность. По сравнению с теми, у кого была высокая физическая функция, у пациентов с низкими показателями вероятность возникновения хотя бы одного сердечно-сосудистого заболевания была на 47 % выше, а у лиц со средними показателями — на 25 % выше.

Связь между физической функцией и высоким риском сохранялась после учета традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: возраст, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

Скрининг физической функции поможет снизить еще одну проблему: пожилые люди с низкой физической функцией подвержены более высокому риску падений и инвалидности. Падения и боязнь падения у пожилых людей связаны с высоким уровнем травматизма, высокими затратами на медицинское обслуживание и значительным снижением качества жизни.

Авторы отметили, что факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, высокий уровень холестерина, курение или диабет) могут предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей среднего возраста. Но эти факторы менее предсказуемы для пожилых людей, поэтому требуются нетрадиционные критерии специально для них.