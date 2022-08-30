С тягой к перееданию можно бороться при помощи глубокой стимуляции мозга

При помощи нового алгоритма участницы похудели на 6 и 8,2 кг.

Американские медики впервые использовали глубокую электрическую стимуляцию мозга для подавления аппетита у людей, страдающих от переедания. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Электрическая или магнитная стимуляция активности мозга может подавлять симптомы болезни Паркинсона и булимии, снижать тягу вредным привычкам, а также улучшать арифметические и языковые способности добровольцев. Ученые применили терапию и подавили аппетит у двух жительниц Соединенных Штатов, страдавших от ожирения.

Для этого команда установила в мозг набор электродов. Они были подключены к прилежащему телу, одному из отделов нервной системы, который связан с самоконтролем и работой чувства удовольствия. Исследователи использовали электроды для наблюдений за работой нейронов прилежащего тела и для управления их активностью.

В рамках первой фазы эксперимента ученые приглашали испытуемых в лабораторию, где были их любимые блюда. Исследователи отслеживали сдвиги в активности прилежащего ядра, когда показывали им еду, и сравнивали их с изменениями в других ситуациях.

Используя эти наборы данных, исследователи создали алгоритм, подавляющий активность прилежащего ядра при тяге к перееданию. Команда подавляла работу этой зоны на протяжении полугода. За это время участницы потеряли 6 и 8,2 килограмма. В ближайшее время ученые планируют провести более масштабные испытания этой технологии с участием других добровольцев с избыточным весом.