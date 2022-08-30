Ученые выяснили, как употребление черного чая связано с продолжительностью жизни

Положительные свойства чая для здоровья хорошо изучены и доказаны, но большинство исследований было проведено в регионах, где преобладает зеленый чай. Новые данные из Великобритании, где существует традиция послеобеденного чаепития, показывают, что черный чай также связан с пользой для здоровья.

Данные получены в результате исследования почти 500 000 участников британского биобанка, среди которых было распространено употребление черного чая. Исследование было опубликовано в Annals of Internal Medicine.

В течение среднего периода наблюдения в 11,2 года у тех, кто выпивал не менее двух чашек чая в день, риск смертности от всех причин был ниже.

После многомерной корректировки коэффициенты риска смертности среди пьющих чай, по сравнению с теми, кто не употреблял чай, были одинаковыми для всех уровней потребления: 0,95 для ежедневного потребления до 1 чашки, 0,87 для 2-3 чашек, 0,88 для 4-5 чашек, 0,88 для 6-7 чашек, 0,91 для 8-9 чашек и 0,89 на 10 или более чашек.

Употребление чая также показало обратную связь со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.

Примечательно, что эффект был очевиден независимо от того, добавляли ли в чай молоко или сахар, какой температуры был чай, а также несмотря на генетические различия в метаболизме кофеина среди участников, отметили авторы.

Предполагаемый механизм действия, связанный с потреблением чая, заключается в снижении окислительного стресса и воспаления благодаря полифенолам и флавоноидам, а именно – катехинам и продуктам их окисления. Авторы отмечают, что снижение окислительного стресса и воспаления может способствовать улучшению функции эндотелия – это слой плоских эндотелиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.