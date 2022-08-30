Около половины подростков не могут отличить настоящие медицинские сообщения от фейковых

Исследование показало, что молодым людям в возрасте 16-19 лет бывает крайне сложно отличить истинные медицинские сообщения в интернете от ложных. Лишь 48% участников эксперимента доверяли настоящим статьям больше, чем поддельным. Результаты подчеркивают необходимость лучшего обучения подростков взаимодействию с информацией в Сети.

Неверные медицинские сведения – серьезная проблема для общественного здравоохранения. Особенно заметно это стало во время пандемии коронавируса. С каждым годом фейковые новости о здоровье все быстрее распространяются в социальных сетях. Предыдущие исследования показали, что медицинские сообщения, которые публикуются в интернете, в основном неполны и неточны, а порой содержат потенциально опасную информацию. Такие сведения могут привести к неправильному выбору метода лечения, рискованному поведению или потере доверия к настоящим специалистам.

Большинство исследований реакции людей на информацию в интернете были сосредоточены на взрослых. Теперь ученые решили выяснить, готовы ли подростки справляться с огромными объемами фальшивых медицинских новостей. Так как тинейджеры – активные пользователи интернета, – ученые полагали, что те хорошо знают, как оценивать достоверность информации. Однако оказалось, что это совсем не так. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Предыдущие эксперименты выявили пять основных факторов, определяющих, как воспринимается сообщение (как правдивое или ложное): превосходная степень прилагательных, кликбейт, грамматические ошибки, авторитетное мнение и жирный шрифт. Опираясь на это, ученые разработали эксперимент, в котором приняли участие 300 учащихся в возрасте от 16 до 19 лет.

Им предлагали прочитать семь коротких сообщений о влиянии различных фруктов и овощей на здоровье. Среди них были истинные, нейтральные и ложные сообщения, а также правдивые статьи, в которых сочетались различные факторы, влияющие на восприятие.

Оказалось, 41% подростков не могли отличить настоящий медицинский контент от поддельного. Более того, плохое редактирование сообщений о здоровье не вызывало недоверия. При этом подростки обращали внимание на структурные особенности сайта, такие как шрифт и внешний вид. Кроме того, они большие доверяли авторитетным организациям, проверенным брендам либо статьям, написанным деловым языком.

Лишь 48% участников доверяли истинным и нейтральным сообщениям больше, чем поддельным. В то же время 41% участников считали, что все сообщения заслуживают доверия в равной степени, а 11%, напротив, предпочли недостоверную информацию. По всей видимости, подростки не принимали решения о достоверности источника на основе выявленных ранее факторов. Только кликбейтные заголовки снижали уровень их доверия.

Результаты исследования подчеркивают необходимость лучшего обучения подростков определению качества информации. Авторы работы предлагают сосредоточиться на обучении подрастающего поколения основам медицины и гигиены, а также на развитии у них критического мышления.