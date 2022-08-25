Французские ученые доказали, что мозгу вредна длительная и интенсивная работа

Решая несколько часов сложные задачи, мы вредим мозгу. К такому выводу пришли французские ученые.

«До сих пор наука считала, что усталость – это своего рода иллюзия, созданная мозгом, чтобы заставить переключиться на более приятную деятельность. Но наши результаты показывают, что когнитивная работа приводит к функциональным изменениям – накоплению вредных веществ, поэтому усталость может быть сигналом, который заставляет нас прекратить работу, но с другой целью – обеспечить нормальное функционирование мозга», – говорит автор работы Матиас Пессильоне.

При проверке гипотезы, исследователи использовали магнитно-резонансную спектроскопию. Они исследовали химические процессы в мозге двух групп людей: одни в течение шести часов с небольшими перерывами решали сложные задачи, другие в тоже время решали легкие задачи.

Выяснилось, что у первой группы в префронтальной коре накапливается глутаминовая кислота (потенциальный источник энергии). Глутамат – важная кислота для обменных процессов в мозгу и для обменных процессов других аминокислот. В результате концентрация ослабевает, наступает когнитивная усталость.

Как известно, глутамат является одним из ключевых нейромедиаторов в головном мозге. Когда нагрузки на мозг интенсивные, он не успевает накапливается и затрудняет работу синапсов. А если концентрация вещества оказывается слишком высокой, оно становится токсичным для нервных клеток. Именно по этой причине мозг старается избегать чрезмерных нагрузок и через усталость сигнализирует, что пора отдохнуть.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.