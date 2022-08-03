Результаты X-WATERS UFA 2022. Победители на 2 км – Шабаршов и Певзнер, на 5 км – Крупцов и Смирнова

30 и 31 июля в Уфе в рамках этапа Чемпионата мира X-WATERS 2022 прошел заплыв X-WATERS UFA на дистанциях 2, 3,5 и 5 и 10 км.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Андрей Шабаршов – 21:27
2. Денис Шутов – 22:07
3. Марсель Халилов – 23:02
2 км, женщины
1. Анна Певзнер – 24:10
2. Наталья Петухова – 24:42
3. Анна Гаманская – 26:08
3,5 км, мужчины
1. Данила Казаков – 32:08
2. Александр Зеркин – 33:51
3. Иван Волков – 34:11
3,5 км, женщины
1. Алена Боровкова – 36:09
2. Анастасия Рясная – 37:07
3. Анна Шобухова – 37:23
5 км, мужчины
1. Антон Крупцов – 46:43
2. Руслан Зайнутдинов – 47:23
3. Вячеслав Гридин – 47:47
5 км, женщины
1. Ирина Смирнова – 53:37
2. Наиля Айгинина – 58:41
3. Анна Гордина – 58:45
10 км, мужчины
1. Антон Логинов – 1:43:27
2. Василий Палаткин – 1:43:48
3. Дмитрий Князев – 1:44:46
10 км, женщины
1. Дарья Крысина – 1:49:16
2. Анастасия Колпакова – 1:51:41
3. Наталья Воронская – 1:52:33
Всего в заплыве приняли участие 427 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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