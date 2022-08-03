Результаты X-WATERS UFA 2022. Победители на 2 км – Шабаршов и Певзнер, на 5 км – Крупцов и Смирнова

30 и 31 июля в Уфе в рамках этапа Чемпионата мира X-WATERS 2022 прошел заплыв X-WATERS UFA на дистанциях 2, 3,5 и 5 и 10 км.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Андрей Шабаршов – 21:27

2. Денис Шутов – 22:07

3. Марсель Халилов – 23:02

2 км, женщины

1. Анна Певзнер – 24:10

2. Наталья Петухова – 24:42

3. Анна Гаманская – 26:08

3,5 км, мужчины

1. Данила Казаков – 32:08

2. Александр Зеркин – 33:51

3. Иван Волков – 34:11

3,5 км, женщины

1. Алена Боровкова – 36:09

2. Анастасия Рясная – 37:07

3. Анна Шобухова – 37:23

5 км, мужчины

1. Антон Крупцов – 46:43

2. Руслан Зайнутдинов – 47:23

3. Вячеслав Гридин – 47:47

5 км, женщины

1. Ирина Смирнова – 53:37

2. Наиля Айгинина – 58:41

3. Анна Гордина – 58:45

10 км, мужчины

1. Антон Логинов – 1:43:27

2. Василий Палаткин – 1:43:48

3. Дмитрий Князев – 1:44:46

10 км, женщины

1. Дарья Крысина – 1:49:16

2. Анастасия Колпакова – 1:51:41

3. Наталья Воронская – 1:52:33

Всего в заплыве приняли участие 427 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте RussiaRunning.